Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Едрієн Бронер (35-5-1, 24 КО) в соцмережах заявив, що планує присвятити найближчі роки боксу.

«Чувак, я віддам своє життя боксу на наступні 3-5 років. Якщо ви зі мною, я вас люблю… Якщо ні, то йдіть до біса». Едріен Бронер

Останній бій 36-річний Бронер провів у червні 2024 року, програвши Блеру Коббсу. З 2019 року він вийшов на ринг лише чотири рази. Нещодавно Едрієн викликав на бій блогера й боксера Джейка Пола, що викликало жваве обговорення серед уболівальників.

Зазначимо, що приблизно до 2016 року Бронер був відомим боксером, а потім став неадекватно себе поводити та більше не нагадував боксера топового рівня.