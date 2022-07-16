Екс-чемпіон світу: «Ломаченко після простою. Це ідеальний час і це чудовий бій для Хейні»

Бредлі впевнений, що Девін це розуміє і сам захоче боксувати з ослаблених українцем

Екс-чемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв'ю YouTube-канал AB BOXING NEWS закликав абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО) провести бій з Василем Ломаченко (15-2, 11 КО). «Лома» пропустив певний час, але я скажу так: такі бійці залишаються у формі протягом всього року. Не можна сподіватися, що «Лома» вийде на бій слабким. Але я думаю, що для Хейні зараз відповідний час для бою з «Ломою», якщо врахувати його простий. Якщо Девін переможе його, то це станеться прямо зараз, оскільки він не захоче, щоб «Лома» проводив розігрівальний бій. Хейні не хоче, щоб Ломаченко акліматизувався. Це ідеальний час і це відмінний бій. Я вважаю, що Хейні здатний у нього виграти. Мені здається, що Девін може контролювати дистанцію. Як на мене, йому необхідно поліпшити певні речі, але чим більш серйозніше буде опозиція, тим кращого Хейні ми побачимо». Нагадаємо, раніше Хейні дав зрозуміти, що наступний його бій буде не проти Камбососа.

Карен Агабекян