Хейні про наступний поєдинок: «Найімовірніше, це не буде реванш з Камбососом»

Девін не бачить сенсу в повторному поєдинку з австралійцем

Хейни - Камбосос / Фото: ringside24.com Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Девін Хейні (28-0, 15 КО) не вірить, що в наступному поєдинку проведе реванш з колишнім володарем поясів австралійцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО). Слова американця приводить портал boxingnews24.com.

«Ми повинні спостерігати за тим, що буде далі. Зараз ми зважуємо всі варіанти і найімовірніше, це не буде реванш з Камбососом. Ми повинні вибрати варіант, який має найбільший сенс для моєї команди і для мене. Я буду битися в жовтні, але не знаю, хто стане моїм опонентом». Нагадаємо, Хейні і Камбосос провели поєдинок 5-го червня в Мельбурні, Австралія і впевнену перемогу святкував Девін. Після бою виявилося, що у Джорджа є прописане в контракті право на реванш. За словами промоутера Едді Хірна, переможець реваншу Хейні – Камбосос битиметься з українцем Василем Ломаченко.



Карен Агабекян