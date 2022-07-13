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Хейні про наступний поєдинок: «Найімовірніше, це не буде реванш з Камбососом»

Девін не бачить сенсу в повторному поєдинку з австралійцем
Бокс Професійний бокс
07:59
Хейні про наступний поєдинок: «Найімовірніше, це не буде реванш з Камбососом»
Хейни - Камбосос / Фото: ringside24.com

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Девін Хейні (28-0, 15 КО) не вірить, що в наступному поєдинку проведе реванш з колишнім володарем поясів австралійцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО). Слова американця приводить портал boxingnews24.com.

«Ми повинні спостерігати за тим, що буде далі. Зараз ми зважуємо всі варіанти і найімовірніше, це не буде реванш з Камбососом. Ми повинні вибрати варіант, який має найбільший сенс для моєї команди і для мене. Я буду битися в жовтні, але не знаю, хто стане моїм опонентом».

Нагадаємо, Хейні і Камбосос провели поєдинок 5-го червня в Мельбурні, Австралія і впевнену перемогу святкував Девін. Після бою виявилося, що у Джорджа є прописане в контракті право на реванш.

За словами промоутера Едді Хірна, переможець реваншу Хейні – Камбосос битиметься з українцем Василем Ломаченко.


Карен Агабекян
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Девін Хейні Джордж Камбосос

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