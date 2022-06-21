Тренер Бетербієва: «У реванші Усику буде простіше»
Екс-чемпіон світу розповів, як Джошуа виграти у Усика
Порада від Бредлі може виявитися дуже слушною
11:04
Джошуа - Усик / Фото: Matchroom Boxing
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв'ю YouTube-каналу SecondsOut розповів, як Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) потрібно працювати в реванші проти чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).
«Мені необхідно переглянути перший бій, щоб побачити правки, які може внести Джошуа. Я знаю, що у нього дуже добре виходило бити по корпусу Усика. Торс – більша ціль і ти повинен бити по ній, тим більше, коли проти тебе б'ється хлопець, який страшенно багато рухає головою і пересувається на ногах.
Якщо Джошуа вийде і почне з корпусу Усика, буде підтримувати стабільний темп – тобі не потрібно бути безтурботним, треба тримати стабільний ритм. Якщо Джошуа дасть волю рукам, не намагатиметься сильно вкладатися в удари на старті, а просто буде торкатися до Усик, то я думаю, що у нього будуть шанси. У Джошуа однозначно є шанси перемогти Усика, але подивимося».
Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
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