Екс-чемпіон світу розповів, як Джошуа виграти у Усика

Джошуа - Усик / Фото: Matchroom Boxing

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв'ю YouTube-каналу SecondsOut розповів, як Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) потрібно працювати в реванші проти чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).



Якщо Джошуа вийде і почне з корпусу Усика, буде підтримувати стабільний темп – тобі не потрібно бути безтурботним, треба тримати стабільний ритм. Якщо Джошуа дасть волю рукам, не намагатиметься сильно вкладатися в удари на старті, а просто буде торкатися до Усик, то я думаю, що у нього будуть шанси. У Джошуа однозначно є шанси перемогти Усика, але подивимося».