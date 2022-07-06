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Екс-чемпіон світу: «У Джошуа є все необхідне, щоб побити Усика»

Нельсон вважає, що Ентоні зможе змінити свою тактику
Бокс Професійний бокс
10:59
Екс-чемпіон світу: «У Джошуа є все необхідне, щоб побити Усика»

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) знову програє чемпіону WBA, WBO і IBF Олександру Усикe (19-0, 13 КО), якщо не змінить тактику. Слова експерта приводить портал boxing247.com.

«Ентоні Джошуа хотів боксувати з Усикjv, але фінішував другим. Його не зупинили, а він просто фінішував другим. Джошуа не використав свою перевагу в габаритах і силі. Якщо він знову використає ту ж тактику, то програє. Я не думаю, що він знову буде так битися. У нього всередині є все необхідне, щоб побити Усика. Цей реванш буде набагато складніше, ніж з Енді Руїсом, але це не нездійсненне завдання.

Я не думаю, що Усик зміниться. Я просто вважаю, що він відшліфує те, що принесло йому перемогу в першому бою. Навіщо лагодити те, що не зламалося?

У Джошуа мене хвилює тільки їх фамільярність. Можливо, вся справа в повазі і вихованні Джошуа, але зараз він дозволяє Усику відчувати себе комфортно в його присутності. Ентоні потрібно змусити цього хлопця відчувати дискомфорт, коли він знаходиться поруч з ним».

Нагадаємо, реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Відзначимо, що промоутер Френк Уоррен впевнений, що Усик в реванші нокаутує Джошуа.

Карен Агабекян
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Теги

Джонні Нельсон Олександр Усик Ентоні Джошуа Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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