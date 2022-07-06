Екс-чемпіон світу: «У Джошуа є все необхідне, щоб побити Усика»

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) знову програє чемпіону WBA, WBO і IBF Олександру Усикe (19-0, 13 КО), якщо не змінить тактику. Слова експерта приводить портал boxing247.com.



Я не думаю, що Усик зміниться. Я просто вважаю, що він відшліфує те, що принесло йому перемогу в першому бою. Навіщо лагодити те, що не зламалося?

У Джошуа мене хвилює тільки їх фамільярність. Можливо, вся справа в повазі і вихованні Джошуа, але зараз він дозволяє Усику відчувати себе комфортно в його присутності. Ентоні потрібно змусити цього хлопця відчувати дискомфорт, коли він знаходиться поруч з ним».