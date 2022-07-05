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Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»

Уоррен впевнений, що українець підійде до реваншу у відмінній готовності
Бокс Професійний бокс
11:59
Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»
Джошуа - Усик / Фото: Matchroom Boxing

Британський промоутер Френк Уоррен в коментарі Boxing Social висловився про майбутній реванш чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«Я дуже здивувався тому наскільки легко Усик впорався з Джошуа в першому бою. Олександр боксував так, як йому говорили і не намагався нокаутувати Ентоні. Але по ходу бою було кілька епізодів, в тому числі в останньому раунді, коли Усик міг його зупинити.

Думаю, що на цей раз Усик нокаутує Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який готувався до бою в своїй коморі. Олександр – досконалий атлет, старанно тренується в таборі, він серйозно підходить до цього бою.

Думаю, що у Джошуа буде багато проблем. Не забувайте, що на цей раз у нього немає переваги домашніх трибун».

Нагадаємо, реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Раніше промоутер Едді Хірн заявив, що поразку від Усика Джошуа переживав болючіше ніж фіаско в бою з Енді Руїсом.

Карен Агабекян
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Френк Уоррен Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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