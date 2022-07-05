Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»

Джошуа - Усик / Фото: Matchroom Boxing

Британський промоутер Френк Уоррен в коментарі Boxing Social висловився про майбутній реванш чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Думаю, що на цей раз Усик нокаутує Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який готувався до бою в своїй коморі. Олександр – досконалий атлет, старанно тренується в таборі, він серйозно підходить до цього бою.

Думаю, що у Джошуа буде багато проблем. Не забувайте, що на цей раз у нього немає переваги домашніх трибун».