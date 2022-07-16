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Екс-чемпіон світу вніс Ломаченка в трійку кращих легкоатлетів світу

У топ-3 не залишилося місце для головного проспекту дивізіону
Бокс Професійний бокс
10:49
Екс-чемпіон світу вніс Ломаченка в трійку кращих легкоатлетів світу
Василь Ломаченко / Фото: Top Rank

Екс-чемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports назвав трьох кращих легковаговиків світу на поточний момент.

«Одним з Топ-3 я назву Девіна Хейні, в цьому немає ніяких сумнівів. Хто ще в легкій вазі? У мене немає перед очима мого списку. «Лома» без питання входить сюди. Джервонта Девіс також один з них, незважаючи на те, що він чемпіон світу в трьох вагових категоріях тощо.

«Танк» небезпечний, і я до сих пір хочу побачити, як він б'ється проти бійців вищого ешелону. Але він добре продає бої, в кожному поєдинку показує захоплюючий виступ. Так що тут справа більше стосується бізнесу, який ведуть він і його боси. Я з цим не згоден, але це його справа. Але якщо говорити про талант, то я б назвав цих трьох».

Нагадаємо, Ломаченко продовжує залишатися на вершині рейтингу WBC,


Карен Агабекян
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Тімоті Бредлі Василь Ломаченко

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