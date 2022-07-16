Екс-чемпіон світу вніс Ломаченка в трійку кращих легкоатлетів світу

Василь Ломаченко / Фото: Top Rank

Екс-чемпіон світу Тімоті Бредлі в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports назвав трьох кращих легковаговиків світу на поточний момент.



«Танк» небезпечний, і я до сих пір хочу побачити, як він б'ється проти бійців вищого ешелону. Але він добре продає бої, в кожному поєдинку показує захоплюючий виступ. Так що тут справа більше стосується бізнесу, який ведуть він і його боси. Я з цим не згоден, але це його справа. Але якщо говорити про талант, то я б назвав цих трьох».