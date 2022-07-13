Ломаченко на вершині. WBC оновила свої рейтинги

Абсолютним чемпіоном дивізіону є Девін Хейні

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WBC на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.



Перше місце у рейтинг-листі організації продовжує займати ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO). Відзначимо, що останній бій українець провів у грудні 2021 року, коли переміг Річарда Коммі (30-4, 27 KO) одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що промоутер Едді Хірн назвав Лому наступним суперником для переможця поєдинку за звання абсолютного чемпіона між Девіном Хейні (28-0, 15 KO) та Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO).