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Ломаченко на вершині. WBC оновила свої рейтинги

Абсолютним чемпіоном дивізіону є Девін Хейні
Бокс Професійний бокс
09:26
Ломаченко на вершині. WBC оновила свої рейтинги
Фото: Instagram

WBC на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

Перше місце у рейтинг-листі організації продовжує займати ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO). Відзначимо, що останній бій українець провів у грудні 2021 року, коли переміг Річарда Коммі (30-4, 27 KO) одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що промоутер Едді Хірн назвав Лому наступним суперником для переможця поєдинку за звання абсолютного чемпіона між Девіном Хейні (28-0, 15 KO) та Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO).

Олег Шумейко-молодший
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Василь Ломаченко WBC

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