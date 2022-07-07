Усик повів себе як справжній український чемпіон, Ломаченко – знову недоговорює
Екс-суперник Кличко назвав найбільш небезпечного суперника для Усика – це не Ф’юрі
Рахман вважає, що стиль українця стане проблемою для «Циганського короля»
15:45
Фото: XSPORT
Колишній чемпіон світу Хасім Рахман заявив, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) не є найнебезпечнішим суперником для Олександра Усика (19-0, 13 KO):
Я не кажу, що Усик – найкращий надважковаговик у світі. Я говорю, що, на мій погляд, він здатний перемогти Тайсона Ф'юрі. Але я думаю, що Усик може програти Деонтею Уайлдеру.
Стилі роблять бої, і я вважаю, що боксер – це найгірший стиль для Ф'юрі. Тайсону потрібні великі і широкі рубаки, великі представники хевівейту, з якими він буде боксером, а потім зможе їх нокаутувати, тому що у нього теж є потужний удар. Але боксери вимотуватимуть його самого. Усик зробить з Ф'юрі те, що Тайсон робить з іншими
Рахман також з аявив, що «Циганський король» відмовиться битися з Усиком.
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