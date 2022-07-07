Екс-суперник Кличко назвав найбільш небезпечного суперника для Усика – це не Ф’юрі

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Колишній чемпіон світу Хасім Рахман заявив, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) не є найнебезпечнішим суперником для Олександра Усика (19-0, 13 KO):



Стилі роблять бої, і я вважаю, що боксер – це найгірший стиль для Ф'юрі. Тайсону потрібні великі і широкі рубаки, великі представники хевівейту, з якими він буде боксером, а потім зможе їх нокаутувати, тому що у нього теж є потужний удар. Але боксери вимотуватимуть його самого. Усик зробить з Ф'юрі те, що Тайсон робить з іншими