Екс-тренер Усика: «Бій з Хейні це той поєдинок, якого жадає Ломаченко»

Сергій Ватаманюк / фото - K2 Promotions Ukraine

Відомий український тренер Сергій Ватаманюк в ексклюзивному коментарі LuckyPunch поділився очікуваннями від майбутнього повернення до рингу чемпіона світу в трьох вагових категорія Василя Ломаченка (16-2, 14 КО).

А щодо фізичних можливостей українця, я вважаю, питань не буде. Якщо Василь вже зв’язався з промоутером, скоріше за все, він вже почав відновлювати свої кондиції.

Я вважаю, бій з Хейні це той поєдинок, якого він жадає, так як це поєдинок за титул абсолютного чемпіона святу. І, мені здається, він має відбутися. А от чи потрібний українцю проміжний поєдинок, видніше Василю та його команді».