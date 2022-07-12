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Екс-тренер Усика: «Бій з Хейні це той поєдинок, якого жадає Ломаченко»

Сергій Ватаманюк поділився своєю думкою про повернення українця до рингу
Бокс Професійний бокс
01:37
Екс-тренер Усика: «Бій з Хейні це той поєдинок, якого жадає Ломаченко»
Сергій Ватаманюк / фото - K2 Promotions Ukraine

Відомий український тренер Сергій Ватаманюк в ексклюзивному коментарі LuckyPunch поділився очікуваннями від майбутнього повернення до рингу чемпіона світу в трьох вагових категорія Василя Ломаченка (16-2, 14 КО).

«На мою думку, Василю найскладніше буде морально налаштуватись на бокс, адже росія продовжує вторгнення, бомбить нашу державу, продовжують гинути діти та мирні люди…

А щодо фізичних можливостей українця, я вважаю, питань не буде. Якщо Василь вже зв’язався з промоутером, скоріше за все, він вже почав відновлювати свої кондиції.

Я вважаю, бій з Хейні це той поєдинок, якого він жадає, так як це поєдинок за титул абсолютного чемпіона святу. І, мені здається, він має відбутися. А от чи потрібний українцю проміжний поєдинок, видніше Василю та його команді».

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, українець має провести бій в жовтні.

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Новини: Бокс

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