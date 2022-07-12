Екс-тренер Усика: «Бій з Хейні це той поєдинок, якого жадає Ломаченко»

«Таємниця Аляски»
14 липня 09:50
Відомий український тренер Сергій Ватаманюк в ексклюзивному коментарі LuckyPunch поділився очікуваннями від майбутнього повернення до рингу чемпіона світу в трьох вагових категорія Василя Ломаченка (16-2, 14 КО).
«На мою думку, Василю найскладніше буде морально налаштуватись на бокс, адже росія продовжує вторгнення, бомбить нашу державу, продовжують гинути діти та мирні люди…
А щодо фізичних можливостей українця, я вважаю, питань не буде. Якщо Василь вже зв’язався з промоутером, скоріше за все, він вже почав відновлювати свої кондиції.
Я вважаю, бій з Хейні це той поєдинок, якого він жадає, так як це поєдинок за титул абсолютного чемпіона святу. І, мені здається, він має відбутися. А от чи потрібний українцю проміжний поєдинок, видніше Василю та його команді».
Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, українець має провести бій в жовтні.
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