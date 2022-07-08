Ломаченко зв’язався з промоутерами і заявив, що готовий боксувати

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) зв’язався зі своїми промоутерами і заявив про готовність повернутися в ринг в жовтні. Про це розповів президент Top Rank Тодд Дебаф:

Зараз ми можемо зробити багато чого, список нескінченний. Ми сильні в цих вагових категоріях.

Коли він повернеться, то у нього буде майже рік простою. І ми не знаємо в якій він формі знаходиться. Але він той тип боксера, котрому запропонуй завтра Хейні і він погодиться. Він саме такий. Він хоче повернути свої титули».