Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні американець Кіт Турман (31-1, 23 КО) для YSM Sports Media поділився думками про свої подальші кар'єрні плани.

«Менні Пак’яо сам собі рефері. Не знаю, наскільки добре ви знайомі з історією Пак’яо, але він сам оголошує клінчі, сам фіксує удари нижче пояса, може самовільно зняти з тебе очко – тож із ним треба бути обережним, бо в рингу він сам собі суддя.

Чесно кажучи, частина мене дуже хоче ще раз вийти в цей ринг і знову побитися з Пак’яо – для себе, для свого рекорду, для фанатів. Але зараз я просто спостерігатиму, що буде далі. Одне можу сказати точно – цього року я точно битимусь».