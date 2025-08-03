Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кіт Турман (31-1, 23 КО) у інтерв’ю MillCity Boxing поділився планами на майбутні поєдинки, назвавши бажаними суперниками Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) та Еррола Спенса (28-2, 22 КО).

36-річний американець заявив, що його стиль важче для Кроуфорда, ніж стиль Спенса.

«Ми ніколи не зустрічалися в аматорах, але можемо зійтися на профі-рингу. Ці бої з Кроуфордом і Спенсом були б цікавими. Я чекаю на контракти й сподіваюся скоро повідомити щось захопливе». Кіт Турман

Турман у березні переміг австралійця Брока Джарвіса (18-2, 15 КО) технічним нокаутом у третьому раунді.До цього він був відсутній два роки через травми.

Остання значна перемога Турмана була над Денні Гарсією в 2017 році, коли він завоював титул WBC.

Кроуфорд, чинний чемпіон WBO і WBA в першій середній вазі, у серпні 2024 року переміг Ісраїла Мадрімова та наступний бій проведе проти Сауля Альвареса.