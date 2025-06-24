Олег Гончар

Британський експерт Гарет Девіс прокоментував припинення співпраці чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з промоутером Олександром Красюком. Про це він розповів в інтерв’ю BoxNation.

«Перша думка — Усик наближається до фінішу кар’єри. Люди починають рахувати, кому платять і що отримують. Можливо, це дозволить йому зекономити мільйони. Якщо він переможе Дюбуа 19 липня, я не впевнений, що він захоче продовжувати. Він двічі здолав Джошуа, двічі – Ф’юрі, а тепер, можливо, вдруге переможе Дюбуа. Чи захоче він битися з Паркером чи Кабаєлем? Напевно, він про це думає». Гарет Девіс

Експерт підкреслив, що розрив не виглядає конфліктним, оскільки Красюк сказав хороші слова про Усика.

«Усик, ймовірно, просто аналізує свої заробітки». Гарет Девіс

Девіс припустив, що деталі можуть з’явитися пізніше, але наразі причин для сварки не видно.

Нагадаємо, Усик готується до реваншу з Даніелем Дюбуа, 19 липня, в Лондоні.