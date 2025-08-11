Олег Гончар

Стали відомі поєдинки андеркарду вечора боксу, головною подією якого стане бій між Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), що відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі.

Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0, 24 КО) захищатиме титул у поєдинку проти непереможного Лестера Мартінеса (19-0, 16 КО). У першій середній вазі Каллум Волш (14-0, 11 КО) проведе 10-раундовий бій проти Фернандо Варгаса-молодшого (17-0, 15 КО). У легкій вазі Мохаммед Алакель (4-0, 0 КО) зустрінеться з Джоном Орнеласом (5-2-1, 2 КО) у шестираундовому поєдинку.

Раніше повідомлялося, що надважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) битиметься з Майклом Гантером (24-1-2, 17 КО). Однак промоутер Дон Кінг заявив, що Гантер проведе бій проти Кубрата Пулєва, а документи про скасування угоди з Sela та TKO уже надіслані.

Нагадаємо, Альварес після бою з Кроуфордом хоче реваншу з Біволом.