Денис Сєдашов

Мексиканець Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) зізнався, що після поєдинку з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), який відбудеться наступного місяця, він хотів би знову зустрітися з дмитром біволом (24-1, 12 КО).

В інтерв’ю The Ring мексиканський чемпіон підкреслив, що росіянин залишається єдиним суперником у напівважкій вазі, з яким він хотів би вийти в ринг.

Я сподіваюся отримати можливість провести реванш із Біволом. Це єдиний бій у цій вазі, який я готовий прийняти. Я хочу довести собі, що навчився після тієї поразки, і зрозуміти, чого не потрібно повторювати. Усередині мене є відчуття, що я повинен показати, що кращий за нього. Сауль Альварес

Бенавідес увійшов до топ-10 рейтингу Р4Р від The Ring, Усик – на вершині.