Енніс підписав контракт на бій із Ортісом
Поєдинок планується у 2026 році в Саудівській Аравії
22 хвилини тому
Боксер першого середнього дивізіону Джарон Енніс (34-0, 30 КО) підписав контракт на бій із Верджилом Ортісом-молодшим (23-0, 21 КО). Про це повідомив промоутер Енніса Едді Хірн в інтерв'ю журналу The Ring.
Наразі чекають підпис Ортіса на контракті.
За словами Хірна, Matchroom Boxing уклала домовленість із DAZN і Golden Boy Promotions для організації цього поєдинку.
Хірн заявив, що бій планується на 2026 рік, ймовірно, у Ріяді (Саудівська Аравія).
Раніше переговори про цей бій провалювалися через розбіжності щодо вагової категорії. Енніс хотів битися у напівсередній вазі (до 66,7 кг), а Ортіс наполягав на першій середній (до 69,9 кг).