Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська організація (WBO) на своєму офіційному сайті оновила рейтинг найкращих боксерів першої середньої ваги станом на липень.

В нього – відразу на четвертій позиції – увійшов колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Джарон Енніс, хоча не провів жодного бою у новому дивізіоні.

Український боксер Сергій Богачук йде на 6-й сходинці.

Чемпіонство у цій вазі наразі вакантне, за титул на цих вихідних будуть битися Ксандер Заяс та Хорхе Гарсія Перес.

Рейтинг WBO у першій середній вазі:

1. Ксандер Заяс

2. Хорхе Гарсія Перес

3. Джош Келлі

4. Джарон Енніс

5. Еріксон Лубін

6. Сергій Богачук

7. Хесус Рамос

8. Кіт Турман

9. Ісраїл Мадрімов

10. Чарльз Конвелл

Раніше повідомлялося, що Богачук може виступити в андеркарді шоу Канело – Кроуфорд.