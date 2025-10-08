Енніс побореться за титул WBA проти Ліми
Бій за тимчасовий титул відбудеться у жовтні
41 хвилину тому
Джарон Енніс
Колишній чемпіон IBF та WBA у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) 11 жовтня зустрінеться з чемпіоном IBO у першій середній вазі Уїсмою Лімою (14-1, 10 КО).
Організація WBA повідомила, що переможець поєдинку отримає титул тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі.
Повноцінним чемпіоном у цій вазі є Абасс Барау, який отримав підвищення зі статусу тимчасового чемпіона після того, як Теренс Кроуфорд звільнив титул у вересні.
Поєдинок Енніса та Ліми відбудеться в Філадельфії.
Нагадаємо, раніше Енніса назвали боксером, який очолить рейтинг P4P.
