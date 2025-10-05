Едді Гірн, промоутер непереможеного ексчемпіона світу у напівсередньому дивізіоні Джарона Енніса (34-0, 30 KO), похвалив свого клієнта.

Гірн упевнений, що в недалекому майбутньому Енніс замінить Теренса Кроуфорда в статусі найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії.

Цитує Едді badlefthook.com.

«Я бачив усіх топових бійців. Я щиро вірю, що Джарон Енніс – майбутній перший номер pound-for-pound. І я говорю не про три роки, а про 12 місяців.

Я думаю, що цей хлопець зачистить першу середню вагу, підніметься в середню і стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Я вважаю, що він замінить Теренса Кроуфорда. На мій погляд, він настільки хороший».