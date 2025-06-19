Енніс відмовився від титулів IBF і WBA та переходить у нову вагу
Американець залишає напівсередню вагу заради топових боїв у першій середній
близько 3 годин тому
Джарон Енніс
Американський боксер Джарон Енніс (34-0, 30 КО) офіційно оголосив про відмову від чемпіонських титулів IBF і WBA у напівсередній вазі, повідомляє Boxing 24/7.
27-річний спортсмен оголосив, що вирішив піднятися до першого середнього дивізіону.
Рішення Енніса пов’язане з бажанням шукати нові топові бої. В першій середній вазі наразі більше зіркових боксерів.
Востаннє Енніс захищав титули 13 квітня, здобувши дострокову перемогу над Еймантасом Станіонісом (15-1, 9 КО). Цей бій став об’єднавчим і Джарон відібрав пояс WBA.
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