Олег Гончар

Колишній чемпіон IBF та WBA у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) розповів YSM Sports Media, що був близький до підписання контракту на бій із володарем титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО), але в підсумку відмовився. Про це повідомляє Bad Left Hook.

«Я був близьким, але йдеться про моє здоров’я і самопочуття. Найкращим варіантом для мене був перехід у першу середню вагу. Я хочу бути в формі, впевненим і запалювати на рингу, не сумніваючись у тому, чи буду почуватися добре в день бою». Джарон Енніс

Енніс звільнив титули IBF і WBA у напівсередній вазі і перейшов у першу середню вагу, щоб уникнути проблем зі зганянням ваги.