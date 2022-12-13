Ф'юрі увірвався в «паунд» від BoxRec, «посунувши» Усика аж на шосте місце
ESPN склала рейтинг топ-100 кращих боксерів сучасності. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
Далакян займає 91-шу позицію
13 грудня 17:32
Усик та компанія / Фото - espn.comВолодар титулів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) зайняв третю позицію в рейтингу кращих боксерів P4P від ESPN.
Також в сотню кращих увійшли українці Василь Ломаченко (14 місце) та Артем Далакян (91-е).
На вершині рейтингу знаходиться японець Наоя Іноуе (24-0, 21 КО), який завоював титул абсолютного чемпіона світу в найлегшому дивізіоні. На другому рядку знаходиться чемпіон WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO).
Рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії від ESPN:
1. Наоя Іноуе
2. Теренс Кроуфорд
3. Олександр Усик
4. Тайсон Ф'юрі
5. Дмитро Бивол
...
14. Василь Ломаченко
91. Артем Далакян
Рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагових категорій (P4P) від BoxRec.
Коментарі 0