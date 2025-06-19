Олег Гончар

ESPN розпочав попередні переговори щодо можливої співпраці з Premier Boxing Champions (PBC), повідомило джерело Brunch Boxing.

Обговорення перебувають на ранній стадії, і офіційного підтвердження угоди поки немає.

PBC, керована Елом Хеймоном, представляє таких відомих боксерів, як Джервонта Девіс, Еррол Спенс, Деонтей Вайлдер, Джермелл Чарло, Джермалл Чарло, Калеб Плант та інших. Потенційна угода може розширити присутність PBC на платформах ESPN, надаючи доступ до ширшої аудиторії.

Цей крок може стати відповіддю на попередні невдалі переговори, коли ESPN, за даними джерел, намагався укласти угоду за нижчою вартістю, що призвело до зриву домовленостей.