ESPN включив 46-річного Пак’яо в ТОП-10 напівсередньоваговиків
Легендарний філіппінець всього після одного бою посів місце серед найкращих напівсередньоваговиків
близько 3 годин тому
Менні Пак’яо
ESPN оновив рейтинг боксерів напівсередньої ваги, включивши до нього 46-річного Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО).
«Пакмен» посів шосту сходинку після нічиєї з чемпіоном WBC Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО).
Бій з Барріосом став для Пак’яо першим професійним поєдинком після поразки від Йорденіса Угаса в серпні 2021 року.
Наразі легендарний філіппінець є єдиним в історії чемпіоном у восьми вагових категоріях.
Рейтинг ESPN у напівсередній вазі:
- Джарон Енніс (34-0, 30 КО)
- Браян Норман (28-0, 22 КО)
- Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО)
- Еймантас Станіоніс (15-1, 9 КО)
- Девін Хейні (32-0-1 NC, 15 КО)
- Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО)
- Шахрам Гіясов (17-0, 10 КО)
- Джовані Сантільян (34-1, 18 КО)
- Роландо Ромеро (17-2, 13 КО)
- Сулейман Сіссоко (16-0, 9 КО)
Пак’яо раніше висловив бажання провести реванш із Барріосом, щоб поборотися за титул WBC і встановити новий рекорд як найстарший чемпіон у напівсередній вазі.
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