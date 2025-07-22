Олег Гончар

ESPN оновив рейтинг боксерів напівсередньої ваги, включивши до нього 46-річного Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО).

«Пакмен» посів шосту сходинку після нічиєї з чемпіоном WBC Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО).

Бій з Барріосом став для Пак’яо першим професійним поєдинком після поразки від Йорденіса Угаса в серпні 2021 року.

Наразі легендарний філіппінець є єдиним в історії чемпіоном у восьми вагових категоріях.

Рейтинг ESPN у напівсередній вазі:

Джарон Енніс (34-0, 30 КО) Браян Норман (28-0, 22 КО) Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) Еймантас Станіоніс (15-1, 9 КО) Девін Хейні (32-0-1 NC, 15 КО) Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО) Шахрам Гіясов (17-0, 10 КО) Джовані Сантільян (34-1, 18 КО) Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) Сулейман Сіссоко (16-0, 9 КО)

Пак’яо раніше висловив бажання провести реванш із Барріосом, щоб поборотися за титул WBC і встановити новий рекорд як найстарший чемпіон у напівсередній вазі.