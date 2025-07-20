Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіпінець Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) для ESPN прокоментував нічию в поєдинку проти володаря титулу WBC у напівсередній вазі американця Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

Менні, сьогодні ввечері фанати знову прийшли підтримати тебе. Розкажи, що ти думаєш про рішення суддів.

«Я вважаю, що я виграв, хай і роздільним рішенням. Це був близький бій, але я вважаю, що я виграв».

Не здавалося, що тобі 46 років. Як ти почувався на рингу?

«Я почуваюся добре. Я щасливий, бо тренувався два місяці, хоч і недовго, але цього вистачило. Я хотів тренуватися три місяці, але почав пізно через вибори в країні».

Що тобі допомогло сьогодні ввечері, а чого не вистачило в кінці бою?

«У кінці бою, в останніх двох раундах, я втратив перевагу. Але нічого».

Але решту бою ти виглядав чудово. Що буде далі, Менні? Адже у тебе були варіанти. Навіть ходили розмови про бій з Флойдом Мейвезером. Що ти бачиш далі?

«О, це інша історія. Давайте поговоримо про це пізніше. Знаєте, для мене це добре. Я знову в грі».

Ти вважаєш, що маєш все необхідне, щоб знову стати чемпіоном світу?

«Так, я так думаю. Я все ще можу це зробити. Чотири роки перерви, а потім два місяці тренувань – не так вже й погано вийшло. Якщо ти займаєшся боксом, то форма непогана, але вона поліпшується, поліпшується — моя витривалість, робота ніг ще поліпшуються, я ж чотири роки не тренувався».

Наостанок, що ти хочеш сказати своїм шанувальникам, тим, хто не вірив у тебе, і тим, хто тепер каже, що Менні Пак'яо – єдиний чоловік, який може протистояти часу?

«Поки ви вірите в Бога, майте віру – завдяки Богу я все ще тут. Продовжуйте боротися. Будьте здорові. Бог дав мені здоров'я і силу. Ось чому я все ще тут, надихаю фанатів і, звичайно, є прикладом для наслідування як боксер».

Нагадаємо, судді у бою Пак'яо – Барріос зафіксували нічию рішенням більшості суддів – 115:113 Барріос, двічі 114:114. Маріо залишився чемпіоном світу.

Для 46-річного Менні це був перший професійний поєдинок з серпня 2021 року – тоді він програв Йорденісу Угасу.