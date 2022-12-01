Хуліо Сезар Мартінес вийде в ринг в андеркарді трилогії Естрада – Гонсалес
Естрада та Гонсалес зустрілися віч-на-віч напередодні трилогії
На кону поєдинку буде стояти вакантний титул WBC у другій найлегшій вазі
01 грудня 10:41
Естрада та Гонсалес / Фото - boxingscene.comЕкс-чемпіон світу в двох вагових категоріях мексиканець Хуан Франсіско Естрада (43-3, 28 KO) та колишній володар титулів в чотирьох дивізіонах нікарагуанець Роман Гонсалес (51-3, 43 KO) провели дуель поглядів напередодні трилогії, яка відбудеться 3 грудня в Глендейле, штат Арізона, США. Про це повідомляє boxingscene.com.
На кону поєдинку буде стояти вакантний титул WBC у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг).
Нагадаємо, боксери вперше зустрілися в листопаді 2012 року, і тоді Гонсалес впевнено виграв у Естради за підсумками 12 раундів, захистивши титул WBA в першій найлегшій вазі.
Реванш відбувся в березні 2021 року, і на цей раз перемогу здобув Естрада, завдав екс-лідеру рейтингу pound-for-pound третьої поразки в кар'єрі і об'єднав титули WBC і WBA у другій найлегшій вазі.
Нагадаємо, Естрада в ніч на 4 вересня переміг Архи Кортеса. Гонсалес в березні виграв у Хуліо Сезара Мартінеса.
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