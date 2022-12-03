Роман Гонсалес: «Третій бій з Естрадою буде неймовірним, він може стати кращим»
Естрада виявився трохи важчим Гонсалеса напередодні трилогії в Глендейлі
Вперше зіркові боксери зустрілися в листопаді 2012 року
10:22
Естрада та Гонсалес / Фото - boxing247.comУ США відбулася офіційна процедура зважування учасників поєдинку між чемпіоном WBC Franchise та The Ring у другому найлегшому дивізіоні мексиканцем Хуаном Франсіско Естрадою (43-3, 28 КО) та екс-володарем титулів в чотирьох дивізіонах нікарагуанцем Романом Гонсалесом (51-3, 41 КО).
Естрада показав на вагах 52,2 кг, Гонсалес – 52 кг.
Нагадаємо, боксери вперше зустрілися в листопаді 2012 року, і тоді Гонсалес впевнено виграв у Естради за підсумками 12 раундів, захистивши титул WBA в першій найлегшій вазі.
Реванш відбувся в березні 2021 року, і на цей раз перемогу здобув Естрада, завдав екс-лідеру рейтингу pound-for-pound третьої поразки в кар'єрі і об'єднав титули WBC і WBA у другій найлегшій вазі.
Напередодні Гонсалес і Естрада провели дуель поглядів напередодні трилогії, яка відбудеться 3 грудня в Глендейлі, штат Арізона, США.
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