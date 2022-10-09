Ф'юрі більше не збирається витрачати час на Ентоні Джошуа

«Циганський король» заявив, що він намагався провести поєдинок з Ей Джеєм протягом чотирьох років

Чемпіон WBC в надважкій вазі(32-0-1, 23 КО) відповів на питання, чи буде битися з(24-3, 22 КО). Про цеповідомив журналіст

Я намагався провести цей бій близько чотирьох років, і завжди щось заважало цьому. Якщо вони не збираються битися, то вони і не будуть цього робити, я більше не буду витрачати час. Всіх бійців Matchroom спустили в унітаз, їх усіх побили. тільки Кеті Тейлор тримає марку. Це все, що я повинен сказати, ніякого інтересу до них.

Tyson Fury asked if the Anthony Joshua fight can happen in future: "Nah. I've tried to make this fight for about four years and there's always been something stopping it. If they're not gonna fight, they're not gonna fight, I'm not gonna waste any more time." [@BehindTheGloves] — Michael Benson ( @MichaelBensonn ) October 9, 2022

Раніше Ф'юрі розповів, чого не вистачило Джошуа для підписання контракту на бій.