Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
«Циганський король» продовжує нападати на всіх в дивізіоні
20:13
Фото: sportscasting.com
Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) за три речення зміг образити трьох володарів титулів у дивізіоні:
Пузир Ентоні Джошуа лопнув, його двічі побили. Він уже не незайманий, його перемогли жирдяй за попередженням за три тижні і середньоваговик. Олександр Усик близький до середньої ваги, так що він мене не цікавить.
Tyson Fury: "Anthony Joshua's bubble's been burst, he's been beat twice. He ain't a virgin anymore, he's been battered from pillar to post by a fat man on three weeks' notice and a middleweight. Oleksandr Usyk is a middleweight coming up, none of my interest at all." [@talkSPORT]— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 15, 2022
Нагадаємо, що Ф’юрі бажає отримати за бій з Олександром Усиком (19-0, 13 KO) шалені гроші.