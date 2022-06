Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»

Фото: sportscasting.com

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) за три речення зміг образити трьох володарів титулів у дивізіоні:



Tyson Fury: "Anthony Joshua's bubble's been burst, he's been beat twice. He ain't a virgin anymore, he's been battered from pillar to post by a fat man on three weeks' notice and a middleweight. Oleksandr Usyk is a middleweight coming up, none of my interest at all." [@talkSPORT]