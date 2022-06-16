Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Румунія. Пряма трансляція
19:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»

«Циганський король» продовжує нападати на всіх в дивізіоні
Бокс Професійний бокс
20:13
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Фото: sportscasting.com

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) за три речення зміг образити трьох володарів титулів у дивізіоні:

Пузир Ентоні Джошуа лопнув, його двічі побили. Він уже не незайманий, його перемогли жирдяй за попередженням за три тижні і середньоваговик. Олександр Усик близький до середньої ваги, так що він мене не цікавить.

Нагадаємо, що Ф’юрі бажає отримати за бій з Олександром Усиком (19-0, 13 KO) шалені гроші.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик - Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Бокс Професійний бокс
16:04
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Бокс Професійний бокс
11:48
Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом
Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом
Бокс Професійний бокс
15 червня 22:50
Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»
Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»
Бокс Професійний бокс
15 червня 19:40
«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа
«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
15 червня 17:59
1
Ф’юрі згоден битися з Усиком тільки за найбільший гонорар в історії боксу
Ф’юрі згоден битися з Усиком тільки за найбільший гонорар в історії боксу
Бокс Професійний бокс
15 червня 16:17

Новини: Бокс

Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Професійний бокс
20:13
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Професійний бокс
16:04
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Професійний бокс
14:38
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Професійний бокс
13:04
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Професійний бокс
11:48
Екс-суперник Кличка поб'ється за титул проти Лерени
Екс-суперник Кличка поб'ється за титул проти Лерени
Професійний бокс
10:46
Кремльов запропонував провести нові вибори президента IBA
Кремльов запропонував провести нові вибори президента IBA
Аматорський бокс
09:59
Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ
Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ
Аматорський бокс
07:59
Продивус більше не є президентом ФБУ
Продивус більше не є президентом ФБУ
Аматорський бокс
07:43
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини