Ф'юрі: «Джошуа не володіє волею до перемоги, необхідної для перемоги над Усик»

«Циганський Король» висловив сумнів у бажанні AJ реабілітуватися за поразку в першому поєдинку з українцем

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю Gareth A Davies висловив сумнів у бажанні Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) реабілітуватися за поразку в першому поєдинку з володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

«Я не думаю, що у Джошуа є навички, щоб чинити на Усика тиск протягом 12 раундів, затягнути його в собачу бійку і нокаутувати. Тобі необхідно бути елітним, особливою людиною, щоб зробити це. Я не вважаю, що Джошуа володіє волею до перемоги, необхідної для цього. Він радий опинитися на другому місці. Він занадто легко радіє другій позиції. Якщо ти добровільно налаштовувати на друге місце, більше нічого не говори».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.