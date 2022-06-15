Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) повідомив, що планує провести ряд виставкових боїв, в тому числі з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом.

Британця цитує портал talksport.com:

Виставковий бій відрізняється тим, що ти виходиш не перемагати або програвати, а отримувати задоволення, добре провести час і влаштувати шоу для фанатів. У виставковому поєдинку ти можеш побитися з бійцями минулих епох, знаменитостями і взагалі ким завгодно.

Так що я прагну побитися з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом, Френком Бруно, «Скелею» Дуейн Джонсоном. Це було б фантастично. Ти ніколи не знаєш, з ким будеш битися на одному з цих шоу, але я сподіваюся, що зроблю це в найближчому майбутньому».