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Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом

«Циганський Король» повідомив, що планує провести ряд виставкових боїв
Бокс Професійний бокс
22:50
Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) повідомив, що планує провести ряд виставкових боїв, в тому числі з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом.

Британця цитує портал talksport.com:

«Я збираюся влаштувати кілька виставкових поєдинків. Це несправжні бої, але з розважальним фактором. Це не професійний бокс, а чисте розвагу. Це не що інше, як розвага в голлівудському стилі.

Виставковий бій відрізняється тим, що ти виходиш не перемагати або програвати, а отримувати задоволення, добре провести час і влаштувати шоу для фанатів. У виставковому поєдинку ти можеш побитися з бійцями минулих епох, знаменитостями і взагалі ким завгодно.

Так що я прагну побитися з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом, Френком Бруно, «Скелею» Дуейн Джонсоном. Це було б фантастично. Ти ніколи не знаєш, з ким будеш битися на одному з цих шоу, але я сподіваюся, що зроблю це в найближчому майбутньому».

Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Ф'юрі Леннокс Льюїс Майк Тайсон

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