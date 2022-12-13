Ф’юрі на прикладі Чісори пояснив, чому бій з Усиком для нього буде легким

Тайсон вважає українця недостатньо жорстким

Фото: Top Rank

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком (20-0, 13 KO) не буде для нього складним:



Я не думаю, що це складний бій. Я не думаю, що він такий же жорсткий, як Делбой (Дерек Чісора – XSPORT). Він не встоїть на ногах після тих ударів, які витримав Дерек. Коли я дивився його бій з Дереком, хочуть погоджуватися люди з цим чи ні, це був бій 50 на 50. Не було впевненої перемоги, як у мене, коли Чісора не виграв жодного раунду. Не народився ще чоловік, який зможе мене перемогти. І я встану та доведу це проти будь-кого. Жодних проблем. Я робив це безмежну кількість разів. Я бачив таких як Усик багато разів. Коли менший боєць виходив на бій з чемпіоном хевівейту.

Нагадаємо, що Усика зобов’язали провести бій з обов’язковим претендентом по лінії WBA.