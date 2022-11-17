Ф’юрі назвав майбутню суперзірку хевівейту

Фото: Top Rank

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) назвав бійця, який у майбутньому стане королем надважкої ваги:



Якби Аделеє не був достатньо хорошим для мене, то я б не запрошував його до тренувальних таборів. Але він робить чудову роботу, тому я запрошую його з другого бою з Уайлдером. Я продовжую запрошувати його знову і знову. Він продовжує навчатись, слухати. Я впевнений, що Аделіє може стати наступним «Ланкастерським бомбардувальником».