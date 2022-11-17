Не тільки Саудівська Аравія. Ще дві країни претендують на організацію поєдинку Усик – Ф’юрі
Ф’юрі назвав майбутню суперзірку хевівейту
Тайсон вважає, що Аделеє стане королем надважкої ваги
17 листопада 19:20
Фото: Top Rank
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) назвав бійця, який у майбутньому стане королем надважкої ваги:
Девід Аделеє – майбутнє цієї вагової категорії. Якось я сказав йому в роздягальні: «Ти маєш вірити в себе, Дейве, бо підкориш цей дивізіон». І він чудовий спаринг партнер. Він влаштовує дуже хороші спаринги.
Якби Аделеє не був достатньо хорошим для мене, то я б не запрошував його до тренувальних таборів. Але він робить чудову роботу, тому я запрошую його з другого бою з Уайлдером. Я продовжую запрошувати його знову і знову. Він продовжує навчатись, слухати. Я впевнений, що Аделіє може стати наступним «Ланкастерським бомбардувальником».
Відомі потенційні місця організації поєдинку Ф’юрі з Олександром Усиком (20-0, 13 KO).
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