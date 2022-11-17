Не тільки Саудівська Аравія. Ще дві країни претендують на організацію поєдинку Усик – Ф’юрі

Бій має пройти на початку 2023 року

Фото: Twitter Co-промоутер чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум назвав boxingscene.com три країни, які можуть прийняти бій за звання абсолютного чемпіона «Циганського короля» з Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Основними претендентами на організацію історичної події є три держави Близького Сходу. Окрім Саудівської Аравії, яку називають найбільш ймовірним місцем проведення, також глава Top Rank згадав Катар та ОАЕ. Нагадаємо, що Арум назвав і потенційні дати поєдинку.

Олег Шумейко-молодший