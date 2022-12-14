Ф’юрі не бачить сенсу у поєдинку з Джошуа: «Я нокаутую Усика, який його двічі побив»

Тайсона більше цікавить бій з українцем

Фото: Marca

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у розмові з iFL TV заявив, що не розуміє, для чого йому битися з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO):



Я розберусь з тим, хто переміг його двічі. І він до цього не причетний? Я нокаутую хлопця, який двічі його побив. Що ж вони тоді про мене скажуть: «О мій Бог. Хто цей чолов’яга і звідки він з’явився?»

Раніше Олександр Усик розповів, навіщо Ф'юрі потрібен був бій з Дереком Чісорой.