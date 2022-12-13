Усик: «До мене Чісора дуже добре підготувався. З Ф’юрі Дерек просто заробив немаленькі гроші»

Олександр Усик / Фото: Sky Sports

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в коментарі YouTube-каналу USYK17 розповів про свої враження на останній бій Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).



Чісорі зі мною був кращий з кращих. Він тоді дуже добре підготувався, у нього була хороша мотивація. Тут Дерек просто заробив немаленькі гроші, при тому, що нормально відхватив у голову. Думаю, що якась частина грошей піде на відновлення, якщо він це буде робити.

Думаю, що Тайсон зробив цей бій щоб просто продихатись, подивитись в яких кондиціях».