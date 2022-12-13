Ф’юрі, згадавши про братів Кличків та Холіфілда, натякнув на майбутню поразку Усика
Усик: «До мене Чісора дуже добре підготувався. З Ф’юрі Дерек просто заробив немаленькі гроші»
Олександр розповів, що його не вразив бій Тайсона с Дереком
13 грудня 21:58
Олександр Усик / Фото: Sky Sports
Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в коментарі YouTube-каналу USYK17 розповів про свої враження на останній бій Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).
«Ф’юрі зробив гарний спарринг для себе. При тому, він заробив гроші. Потім я вийшов у ринг і ми оголосили бій. Далі це питання до організаторів та Ф’юрі. Дай Бог, щоб ми всі пройшли тренувальний табір та щоб у нас не було травм.
Чісорі зі мною був кращий з кращих. Він тоді дуже добре підготувався, у нього була хороша мотивація. Тут Дерек просто заробив немаленькі гроші, при тому, що нормально відхватив у голову. Думаю, що якась частина грошей піде на відновлення, якщо він це буде робити.
Думаю, що Тайсон зробив цей бій щоб просто продихатись, подивитись в яких кондиціях».
Нагадаємо, раніше стало відомо, чи завадить Дюбуа бою Усик – Ф’юрі.
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