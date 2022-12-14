Усик: «Через кілька днів наша команда буде збиратися і їхати в тренувальний табір»
Ф’юрі одразу ж налаштовується на реванш з Усиком
Тайсон хоче двічі перемогти українця
14 грудня 11:37
Фото: Getty Images
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив про готовність проведення двох поєдинків з Олександром Усиком (20-0, 13 KO):
Слухайте, ніколи не можна нікого недооцінювати. Але з тим, у якому моменті кар’єри я наразі знаходжуся, я просто хочу перемогти його швидко. Я просто його перемогти, потім дати йому реванш, та зробити те ж саме ще раз на «Вемблі». Якщо Близький Схід може надати можливість, про що вони казали протягом року чи близько того, то це відбудеться у кінці лютого. Якщо ж ні, то ми битимемося в Англії на «Вемблі». Бо я можу гарантувати, що бій у цій країні відбудеться.
Нагадаємо, що Усик через кілька днів розпочне підготовку до поєдинку.