Усик: «Через кілька днів наша команда буде збиратися і їхати в тренувальний табір»

Олександр зазначив, що якщо не Ф'юрі, то буде інший бій

Олександр Усик / Фото: Matchroom Boxing Чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в коментарі YouTube-каналу USYK17 розповів про початок підготовки до наступного поєдинку.

«Моє завдання – набрати хорошу форму. Я думаю, через кілька днів наша команда буде збиратися і їхати в тренувальний табір, тому ніякі переговори мене не хвилюють. Абсолютно. Домовляться, не домовляться – в будь-якому випадку з кимось і домовляться. Мені потрібно бути в формі. На цьому все». Нагадаємо, раніше Усик дав зрозуміти, що може завершити кар'єру після бою з Ф'юрі.

Карен Агабекян