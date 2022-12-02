Ф’юрі пообіцяв нокаутувати Усика, якщо він заявиться на його бій у Лондоні

Тайсону варто попрацювати над гостинністю

Фото: XSPORT

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) заявив, що відправить Олександра Усика (20-0, 13 KO) спати, якщо він вийде на ринг після поєдинку «Циганського короля» з Дереком Чісорою (33-12, 23 KO):



Мене це не цікавить. Мені начхати на нього та його Алекса Красуса (Олександра Красюка – XSPORT), ким би вони, чорт забирай, не були. Ага, взагалі нецікаво. Мені начхати, що вони зроблять. Ти приходиш на мою арену, на мою територію, і відлітаєш до біса в нокаут. Я рознесу цього з*сранця.

Нагадаємо, що Усик вже відправився у Лондон.