Усик провів останнє тренування перед поєдинком Ф’юрі

У суботу українець буде на вечорі боксу у Лондоні

Фото: Matchroom

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) продовжує займатися у тренувальному залі.



Сьогодні, ймовірно, відбулася його останнє за тиждень тренування в Україні. Пізніше Усик у своїх соцмережах показав поїздку по трасі. Ймовірно, українець відправився на автомобілі за кордон. На вихідних Олександр відвідає вечір боксу у Лондоні, де битимуться Денис Берінчик (16-0, 9 KO) та Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Нагадаємо, що Ф’юрі погрожує Усику.