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Світовий бокс. Тижневик

Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком

«Циганському королю» подобається на пенсії
Бокс Професійний бокс
16:59
Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком
Фото: XSPORT

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю iFL TV детально розповів про 500 мільйонів, які він просить за повернення на ринг:

Я не хочу повертатися до рингу. І 500 мільйонів виглядає непоганим числом. Все продається і у всього є своя ціна. І півмільярда – моя. І якщо хтось забажає її заплатити, я залюбки дам, що від мене бажають.

Але я не хочу знімати рукавички із цвяха. Тому і назвав таку неймовірну ціну. І якщо хтось бажає мені її дати, ви знаєте, як зі мною зв’язатися. 

Нагадаємо, що у реванші Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) стане відомий потенційний суперник «Циганського короля».

Олег Шумейко-молодший
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Тайсон Ф'юрі

Коментарі 1

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27 червня 2022р. 17:39
Фьюри  дал понять,что он "тактично"  ответил.  А  там, как  оно  будет,  а вдруг, кто клюнет
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