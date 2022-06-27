«Ця примадонна не хоче битися». Ф’юрі наїхав на Джошуа та заявив, що йому не має рівних у королівському дивізіоні
Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком
«Циганському королю» подобається на пенсії
16:59
Фото: XSPORT
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю iFL TV детально розповів про 500 мільйонів, які він просить за повернення на ринг:
Я не хочу повертатися до рингу. І 500 мільйонів виглядає непоганим числом. Все продається і у всього є своя ціна. І півмільярда – моя. І якщо хтось забажає її заплатити, я залюбки дам, що від мене бажають.
Але я не хочу знімати рукавички із цвяха. Тому і назвав таку неймовірну ціну. І якщо хтось бажає мені її дати, ви знаєте, як зі мною зв’язатися.
Нагадаємо, що у реванші Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) стане відомий потенційний суперник «Циганського короля».