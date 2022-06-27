Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком

«Циганському королю» подобається на пенсії

Фото: XSPORT

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю iFL TV детально розповів про 500 мільйонів, які він просить за повернення на ринг:



Я не хочу повертатися до рингу. І 500 мільйонів виглядає непоганим числом. Все продається і у всього є своя ціна. І півмільярда – моя. І якщо хтось забажає її заплатити, я залюбки дам, що від мене бажають.

Але я не хочу знімати рукавички із цвяха. Тому і назвав таку неймовірну ціну. І якщо хтось бажає мені її дати, ви знаєте, як зі мною зв’язатися.

Нагадаємо, що у реванші Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) стане відомий потенційний суперник «Циганського короля».