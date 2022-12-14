Ф’юрі пояснив, навіщо покликав легенду футболу задля підготовки до Усика: «Він маленький, стрімкий і знає, як уникати удару»

Допомагати Тайсону готуватися до українця має Руні

Фото: BT Sport

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) в інтерв’ю iFL TV вкотре наголосив, що не жартував щодо запрошення Вейна Руні у свій тренувальний табір.



Ти ж не будеш брати Вейна Руні у тренувальний табір, чи не так?

Я його покличу заради підготовки для Усика. Для спарингів. Бо він маленький, стрімкий і знає, як уникати удару. Не професійний боєць? Не має значення. Чому це має бути важливим. Один – професійний атлет, і інший також. Я не думаю, що це дійсно важливо (посміхається). Все конкретно. Руні прибуде у тренувальний табір Ф’юрі у Моркамі, щоб допомогти мені підготуватися до поєдинку з Усиком. Ви також можете прийти, якщо бажаєте.

Нагадаємо, що Олександр Усик (20-0, 13 KO) через кілька днів розпочне підготовку до поєдинку.