Ф'юрі про Усика: «Не звертайте уваги на цю сосиску»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) в коментарі YouTube-каналу BT Sport Boxing заявив, що не сумнівається в перемозі над володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усик (20-0, 13 КО).



Люди кажуть, що я постійно називаю його середньоваговиком. Але за цими словами стоять реальні факти. Коли я був суперважковаговиком в любителях, я виступав в цьому дивізіоні з 12 років. Він був в середній вазі, коли я бився у важкій вазі. Його били бійці на кшталт Шона Портера в 75 кілограмах, в той час як я пацаном важив 115-116 кілограмів. Тому я називаю його середньоваговиком.

Ніякий середньоваговик, народжений своєю матір'ю, не стане для мене викликом. Не звертайте уваги на цю сосиску. Я не можу дочекатися бою. Але я не хочу чути виправдань після того, як поб'ю його».