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Ф'юрі: «Усик – роздутий средневес, він не може зрівнятися зі мною»

«Циганський Король» вважає, що українцеві поки не вистачає досвіду, щоб битися з ним
Бокс Професійний бокс
15:40
Ф'юрі: «Усик – роздутий средневес, він не може зрівнятися зі мною»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вважає, що власникові титулів WBA, WBO і IBF Олександру Усику (19-0, 13 KO) поки не вистачає досвіду, щоб битися з ним.

Британця цитує портал boxing247.com:

«Олександр Усик прийшов в це покоління тільки один бій тому, тому не можна його враховувати. Усик – роздутий средневес, він не може зрівнятися. Він провів в суперважкій вазі два роки. Коли ти будеш суперважковаговиком 10 - 15 років, повертайся, і ми поговоримо».

Тайсон Ф'юрі сумнівається в тому, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) зуміє перемогти Олександра Усика.

Рене Тер Велде
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Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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