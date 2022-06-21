Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю Gareth A Davies висловив сумнів в тому, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) зуміє перемогти власника титулів WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) в реванші.

Я вважаю, що спроби Роберта Гарсії зробити Джошуа більш агресивним приведуть лише до того, що Усик зможе частіше по ньому потрапляти. Я цього не бачу, але я нічого не знаю про бокс. Я всього лише непереможений чемпіон світу в суперважкій вазі.

Ми багато разів бачили, що будь-хто може перемогти. І зараз хороший момент, щоб побити Усика, чи не так? Він провів на війні близько 18 місяців. Якщо він колись і не буде в ударі, то це саме той час. Однак я вважаю, що Усик занадто хороший боксер для Джошуа».