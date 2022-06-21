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Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»

«Циганський Король» висловив сумнів в тому, що AJ зуміє перемогти українця в реванші
Бокс Професійний бокс
15:25
Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв'ю Gareth A Davies висловив сумнів в тому, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) зуміє перемогти власника титулів WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) в реванші.

«В суперважкій вазі потрібен всього один удар. Їх перший поєдинок ні одностороннім: у Усика було багато саден на обличчі, він отримав розсічення. Його неважко дочекатися, тому що він стоїть прямо перед тобою. Безумовно, Джошуа може потрапити по ньому потужним ударом. Але я думаю, що Усик просто занадто різкий, розумний і швидкий для нього, до того ж він лівша.

Я вважаю, що спроби Роберта Гарсії зробити Джошуа більш агресивним приведуть лише до того, що Усик зможе частіше по ньому потрапляти. Я цього не бачу, але я нічого не знаю про бокс. Я всього лише непереможений чемпіон світу в суперважкій вазі.

Ми багато разів бачили, що будь-хто може перемогти. І зараз хороший момент, щоб побити Усика, чи не так? Він провів на війні близько 18 місяців. Якщо він колись і не буде в ударі, то це саме той час. Однак я вважаю, що Усик занадто хороший боксер для Джошуа».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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