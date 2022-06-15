Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»

«Циганський Король» поділився прогнозом на реванш між AJ і українцем
Бокс Професійний бокс
10:50
Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) поділився прогнозом на реванш між Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і володарем титулів WBA, WBO і IBF в цій же ваговій категорії Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Ф'юрі цитує портал badlefthook.com:

«Для того щоб йти вперед, чинити тиск, коли ти такий великий хлопець, як я і Джошуа, тобі потрібно мати два двигуни V12, вірно? Ти також повинен мати здатність тримати удар і у тебе повинні бути яйця, як у Кін-Когнга.

Нічого з перерахованого вище у Джошуа немає. У нього далеко не кращий двигун в світі, немає жорсткості, немає яєць, як у Кінг-Конга. Крім усього цього, у Джошуа повинен бути ідеальний план на бій, а просто поставити передню ногу вперед і атакувати, він не може, оскільки у нього немає мужності, рішучості і волі. У нього немає нічого, щоб перемогти Усика.

Отже, якщо зіставити всі факти, і те, що він тренується з Робертом Гарсією, то Джошуа спробує нанести сильний удар, чого не робив в першому бою, і таким чином постарається нокаутувати Усика. Але ви вірите, що така тактика призведе до перемоги? Думаю, Джошуа зупинять через вісім раундів».

Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Бокс Професійний бокс
09:30
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Бокс Професійний бокс
08:59
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Бокс Професійний бокс
08:00
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Бокс Професійний бокс
14 червня 22:50
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Бокс Професійний бокс
14 червня 22:10
Чісора: «Якби Джошуа перебоксіровал Усика, ми б сказали, що він новий Мохаммед Алі»
Чісора: «Якби Джошуа перебоксіровал Усика, ми б сказали, що він новий Мохаммед Алі»
Бокс Професійний бокс
14 червня 17:30

Новини: Бокс

Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»
Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»
Професійний бокс
10:50
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»
Професійний бокс
09:58
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Професійний бокс
09:30
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Професійний бокс
08:59
Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора
Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора
Професійний бокс
08:06
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Професійний бокс
08:00
Флойд Мейвезер: «Працюю над придбанням клубу НБА»
Флойд Мейвезер: «Працюю над придбанням клубу НБА»
Професійний бокс
07:30
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Професійний бокс
14 червня 22:50
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Професійний бокс
14 червня 22:10
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини