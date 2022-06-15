Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) поділився прогнозом на реванш між Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і володарем титулів WBA, WBO і IBF в цій же ваговій категорії Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Ф'юрі цитує портал badlefthook.com:

Нічого з перерахованого вище у Джошуа немає. У нього далеко не кращий двигун в світі, немає жорсткості, немає яєць, як у Кінг-Конга. Крім усього цього, у Джошуа повинен бути ідеальний план на бій, а просто поставити передню ногу вперед і атакувати, він не може, оскільки у нього немає мужності, рішучості і волі. У нього немає нічого, щоб перемогти Усика.

Отже, якщо зіставити всі факти, і те, що він тренується з Робертом Гарсією, то Джошуа спробує нанести сильний удар, чого не робив в першому бою, і таким чином постарається нокаутувати Усика. Але ви вірите, що така тактика призведе до перемоги? Думаю, Джошуа зупинять через вісім раундів».