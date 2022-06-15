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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»

«Циганський Король» прокоментував рішення «Бронзового бомбардувальника» продовжити кар'єру
Бокс Професійний бокс
19:40
Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) прокоментував рішення деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) продовжити кар'єру.

Британця цитує портал mirror.co.uk:

«Я не знаю, що залишилося у нього в баку. Після трилогії з кращим бійцем на планеті ти не зможеш вийти, щоб розповісти круту історію і завоювати чемпіонські титули. Він абсолютно знищений ментально, фізично і емоційно. Я б сказав, що зараз він руїна. У нього проломлені щелепу і череп, він двічі виявився в глухому нокауті, і йому буде складно повернутися.

Все залежить від того, що у нього залишилося, але мені б не хотілося, щоб він продовжував, адже я знаю, що йому не потрібні гроші. Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії, хоча я і не впевнений, чи виграє він ще парочку боїв або ж вийде в ринг повністю розбитим і зруйнує свою спадщину.

В даний момент він програв краще бійцеві свого покоління, і в цьому немає нічого ганебного. Але якщо він повернеться і почне протирати канвас, тому що розбитий на шматки, то це буде ганебно».

Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.

Рене Тер Велде
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Тайсон Ф'юрі Деонте Уайлдер

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