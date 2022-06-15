Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) прокоментував рішення деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) продовжити кар'єру.

Британця цитує портал mirror.co.uk:



Все залежить від того, що у нього залишилося, але мені б не хотілося, щоб він продовжував, адже я знаю, що йому не потрібні гроші. Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії, хоча я і не впевнений, чи виграє він ще парочку боїв або ж вийде в ринг повністю розбитим і зруйнує свою спадщину.

В даний момент він програв краще бійцеві свого покоління, і в цьому немає нічого ганебного. Але якщо він повернеться і почне протирати канвас, тому що розбитий на шматки, то це буде ганебно».