«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа
Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»
«Циганський Король» прокоментував рішення «Бронзового бомбардувальника» продовжити кар'єру
19:40
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) прокоментував рішення деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) продовжити кар'єру.
Британця цитує портал mirror.co.uk:
«Я не знаю, що залишилося у нього в баку. Після трилогії з кращим бійцем на планеті ти не зможеш вийти, щоб розповісти круту історію і завоювати чемпіонські титули. Він абсолютно знищений ментально, фізично і емоційно. Я б сказав, що зараз він руїна. У нього проломлені щелепу і череп, він двічі виявився в глухому нокауті, і йому буде складно повернутися.
Все залежить від того, що у нього залишилося, але мені б не хотілося, щоб він продовжував, адже я знаю, що йому не потрібні гроші. Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії, хоча я і не впевнений, чи виграє він ще парочку боїв або ж вийде в ринг повністю розбитим і зруйнує свою спадщину.
В даний момент він програв краще бійцеві свого покоління, і в цьому немає нічого ганебного. Але якщо він повернеться і почне протирати канвас, тому що розбитий на шматки, то це буде ганебно».
Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.