Уайт хоче отримати реванші з Джошуа і Ф'юрі
Ф’юрі: «Я повернувся не через пояси, гроші чи «абсолюта» – я боксую через проблеми з головою»
Тайсон не бажає знову спускатися на дно
18 листопада 17:55
Фото: Sky Sports
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) пояснив своє повернення у професійний бокс ментальними проблемами:
Багато людей не розуміють, чому я повернувся у бокс. Я повернувся не через пояси, гроші, титул абсолюту або серію перемог. Це мене не цікавить. Я боксую через проблеми у голові.
Без боксу все знову полетить вниз, це єдиний шанс бути в нормі, зберігати ясний розум.
Я не можу піти. Якщо я зараз піду, то просто помру, буквально. Можливо, є якийсь лікар, який міг би допомогти мені.
Ф’юрі згадав, як після перемоги над Володимиром Кличком лежав та чекав на смерть.
Коментарі 0