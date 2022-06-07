Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Ф'юрі: «Я вирішив залишитися на пенсії»
Тайсон спростував новини про своє повернення
07 червня 22:37
Тайсон Ф'юрі / Фото: Sky Sports
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) в Instagram спростував слова свого со-промоутера Боба Арума про повернення в ринг.
«Я прочитав сьогодні, що повинен вийти з пенсії. Для мене це стало новиною. Для себе я вирішив залишитися на пенсії».
Нагадаємо, раніше Арум заявив, що Ф'юрі чекає підсумків реваншу Адександра Усика та Ентоні Джошуа, Після чого Тайсон може повернутися в бою за абсолютне чемпіонство.
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